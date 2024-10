Christina Aguilera é confirmada em festival no Brasil

Christina Aguilera estará em terras brasileiras durante o pré-Carnaval de 2025. Essa será a primeira apresentação oficial da artista no Brasil, os fãs ainda esperam que mais datas sejam confirmadas. A artista será uma das principais atrações do CarnaUOL 2025, que acontecerá no dia 08 fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Além dela, se apresentam ainda: Sean Paul, Steave Aoki, Matuê, Tony Salles, Ana Castela, Belo e KVSH tamb

No ano 2000, Christina realizou algumas aparições em programas de televisão, como “Domingão do Faustão” e “Programa Raul Gil“, porém, nunca realizou um show completo aqui​. A sua última visita ao Brasil foi em 2011, quando gravou uma campanha publicitária. No entanto, a longa espera chegou ao fim e a cantora oficialmente cantará seus maiores sucessos para o público.

VEJA MAIS

O anúncio da apresentação acontece menos de um mês após o aniversário de 25 anos desde o seu primeiro ábum. Para o momento especial, a cantora preparou um EP especial com seis faixas, incluindo uma parceria com Sabrina Carpenter.

A cantora segue trabalhando em um novo álbum em inglês. O seu último trabalho na lingua aconteceu no “Liberation”, lançado em 2018. “Estou acumulando músicas e morrendo de vontade de lançar-las. Só não tive tempo suficiente ainda”, disse ela para a revista Glamour norte-americana.