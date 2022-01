Christina Aguilera lança 'Santo' com o astro do reggaeton Ozuna; assista

Christina Aguilera acaba de lançar, em todas as plataformas digitais, o novo single “Santo” com a participação de OZUNA. A música ganhou um videoclipe com performance invejável de ritmos latinos. A faixa integra o EP "La Fuerza", o primeiro em 20 anos que a estrela grava em espanhol, que também já está disponível nas plataformas de streaming. Ouça "Santo" aqui.

“Santo” foi composta por Christina Aguilera, Ozuna, Dallas K, Gale, Josh Barrios, e produzida por Rafa Arcaute, Federico Vindver, Dallas K e coproduzida por Afo Verde.

O videoclipe dirigido por Nuno e filmado em Las Vegas há algumas semanas, é dançante, contagiante e sensual, seguindo o estilo dos mais recentes sucessos da cantora em espanhol, “Pa’ Mis Muchachas” e “Somos Nada”.

EP "La Fuerza"

Em “La Fuerza”, Christina Aguilera se volta às raízes equatorianas em seis canções carregadas de sonoridade latina em mensagens de diversidade e de empoderamento.

“Quando meus fãs ouvirem essa música, quero que eles se sintam empoderados e livres. Claro, eu também quero trazer à tona outras emoções e sentimentos na minha música, como ser sensual e pleno de energia, mas no fundo eu estou realmente pressionando para um sentido de empoderamento”, disse Christina Aguilera em uma entrevista recente para a revista Ocean Drive.

"La Fuerza" é o segundo álbum em espanhol da carreira da artista. O primeiro foi "Mi Reflejo" (2000), que ganhou o Grammy Latino de “Melhor Álbum Vocal Pop Feminino” e chegou ao primeiro lugar nas paradas Top Latin Albums e Latin Pop Albums da Billboard. O álbum foi o mais vendido no ano 2000 no pop latino e foi certificado 6 vezes com Platina nos Estados Unidos e em Porto Rico.

Ouça o "La Fuerza" aqui.