Christina Aguilera chega ao Brasil para primeiras apresentações no país; veja

A cantora Christina Aguilera já está em terras brasileiras! Ela fará shows neste fim de semana no Brasil, mas seu desembarque ocorreu com antecedência.

Christina chegou ao país pelo aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (03).

Christina Aguilera desembarca no Brasil (Fotos: Victor Chapetta/AgNews)

Dona dos hits “Genie In A Bottle” e “I Turn To You”, a cantora se apresentará na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, dia 6 de fevereiro e também será a atração principal em um festival no Allianz Parque, em São Paulo, em 8 de fevereiro.

Esta é a primeira vez da norte-americana em apresentações solo no Brasil. Porém, ela já esteve no país participando de programas de auditório. Em 2000, Aguilera promoveu seu primeiro álbum em atrações de TV, comandados por Raul Gil, Sabrina Parlatore, Xuxa e Faustão.

VEJA MAIS

A artista foi descoberta em um programa de TV da Disney, no início da adolescência, cantando ao lado de Britney Spears, Ryan Gosling e Justin Timberlake no Club do Mickey. Com mais de 75 milhões de álbuns vendidos ao longo de mais de 25 anos de carreira, a artista já ganhou cinco prêmios Grammy e dois Grammy Latino.