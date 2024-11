Christina Aguilera anuncia primeiro show no Brasil, antes de festival; saiba onde

A cantora Christina Aguilera anunciou seu primeiro show no Brasil, para o dia 6 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Os ingressos para o evento, realizado na Farmasi Arena, estarão disponíveis a partir das 10h de amanhã (8), no site do Eventim.

O anúncio foi feito hoje, nas redes sociais da diva pop, surpreendendo os fãs brasileiros mais uma vez. Aguilera divulgou o evento no RJ pouco tempo depois de ser confirmada como uma das atrações do CarnaUol, que acontece em São Paulo no dia 8 de fevereiro. Confira os valores:

Setores e preços

Pista premium: R$395,00 (meia) | R$790,00 (inteira)

Cadeira N1: R$345,00 (meia) | R$690,00 (inteira)

Cadeira N3 : R$225,00 (meia) | R$450,00 (inteira)

Camarote : R$690,00 (preço único)