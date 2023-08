‘Chego em Belém dia 1º de outubro’, anuncia Gretchen em entrevista exclusiva

Como um furacão! Gretchen desembarcou no Brasil e cumpriu alguns compromissos profissionais, mas além disso, ela também matou um pouco da saudades dos familiares. A cantora já chegou causando, ao mudar o visual radicalmente e mostrar na web a transformação.

Gretchen, que não é adepta a planos, contou em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o que veio fazer no Brasil, além de confirmar presença no Círio de Nazaré.

A artista apareceu no fim da última semana, de cabelos longos e loiros, além de aparecer com mega hair. Gretchen contou que o visual é para seu novo trabalho. Como uma camaleoa, ela está sempre disposta a mudar para encarar as coisas boas da vida. “O único apego que eu tenho é com meu marido, meus filhos e netos e minha família, no geral. Gosto de me cuidar, mas isso não é o essencial”, disse a artista.

Nesta segunda-feira (28), ela vai gravar um videoclipe que irá entregar o que está em alta no mercado musical mundial. “Mudei para o meu novo trabalho, vou gravar um clipe hoje à noite. A música é um funk que mistura ainda um pouco de funk rave. Diferente do meu estilo, mas compatível ao meu novo momento. Tenho muitos fãs jovens e que amam à internet”, pontua.

O desembarque dela no Brasil, deixou os fãs atentos ao que ela poderia entregar de novidade, porém, assim como Gretchen não é apegada ao visual, ela também não é presa a planos e deixa que a vida lhe traga surpresas, para ser surpreendida com o melhor. “Não tenho projetos para o futuro, o que o Universo me proporcionar eu avalio se é interessante e faço”, antecipa.

Após alguns anos morando em Belém, com o fim do Carnaval deste ano, Gretchen deixou o Pará ao lado do marido, o paraense Esdras, para morar na Europa. Com alguns problemas com os vizinhos na capital paraense, ela aproveitou que o marido iria estudar música em Portugal e foi viver do outro lado do oceano.

“A vida na Europa está perfeita. Estou vivendo o melhor momento da vida, com maturidade, paz, muito amor e estabilidade. O inverno é muito bem-vindo pois tivemos um verão muito forte, e não penso em vir para o Brasil agora, até porque já vão começar as aulas da minha filha e do Esdras no Mestrado”, contou a artista.

Com forte ligação com o Pará, Gretchen e o marido se conheceram durante a festividade do Círio de Nazaré, o encontro resultou em uma promessa do casal. Devota de Nossa Senhora de Nazaré, a artista não vai abrir mão de estar em Belém durante a festa religiosa. Ao longo dos últimos anos, ela participou da quadra nazarena, pagou promessas e se entregou à devoção.

“Com certeza estarei no Círio de Nazaré. Sempre, todos os anos até o fim da minha vida. Afinal, minha promessa tem que ser cumprida, pois o meu pedido foi alcançado e o meu marido é o melhor presente que eu poderia ter recebido. No dia 1º de outubro, desembarco em Belém”, antecipou a artista.