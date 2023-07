Ex de Bia Miranda esquece traição e se une a Adriano Imperador; fotos

Quem não lembra da história que deixou Bia Miranda famosa? Vamos relembrar aqui: a jovem teria se envolvido com Adriano Imperador, quando ainda estava casada com Gabriel Rozas. Quem expôs a situação, foi a mãe dela, Jenny Miranda. Depois disso, alguns problemas familiares ganharam destaque na mídia, Bia foi convidada para 'A Fazenda' e começou a aproveitar a profissão de influenciadora.

Agora, quem aproveita também é Gabriel Rozas, ex marido dela. O jovem também participou de um reality, porém, o que os internautas não esperaram é que ele fosse virar 'parça' de Adriano Imperador.

Gabriel tem curtido alguns dias no Rio de Janeiro após se tornar vice campeão do reality. Porém, seus seguidores se surpreenderam quando ele apareceu ao lado de Adriano. "A seleção tá formadaaa, bom dia e boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e nos guarde", escreveu ao compartilhar fotos e vídeos com o ex-jogador.