Thammy Miranda diz que Gretchen o levou à igreja para ser exorcizado: ‘Espírito da homossexualidade’

Thammy Miranda, de 39 anos, revelou em um bate-papo no podcast ‘PodC’, apresentado por Celso Portiolli, ter sido levado à igreja pela mãe, Gretchen Miranda, para ser exorcizado do ‘espírito da homossexualidade’.

Na época, o atual vereador do PL ainda não tinha se descoberto como um homem transsexual, e a cantora não havia aceitado seu relacionamento com uma menina. “Eu tinha 16 ou 17 anos, foi quando ela descobriu que eu estava namorando uma menina. Para ela, assim, foi um baque. E hoje eu tenho um filho, eu entendo, vem muitas preocupações”, iniciou ele.

Segundo Thammy, a cantora Gretchen estava em uma fase evangélica e meio fanática. “Ela não soube lidar com isso [...] Ela falou: ‘Não, a gente precisa ir à igreja, você vai passar por aquele exorcismo porque você está com o espírito da homossexualidade’. E eu fui”, completou ele.

Casado com Andressa Ferreira, Thammy disse ter aceitado ir, mas com a condição de que Gretchen não insistiria se não desse certo. “Foi a coisa mais engraçada da minha vida. Primeiro, uma vergonha surreal de ficar lá na frente (do altar) com todo mundo te olhando [...] O pastor começa a exorcizar, bota a mão na cabeça, chacoalha para um lado, chacoalha para o outro, eles batem o pé”, continuou.

No final, Thammy disse que a igreja sugeriu retornar por mais sete terças-feiras. Ele e Gretchen nunca mais voltaram.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)