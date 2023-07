Com as madeixas loiras, Gretchen exibe novo visual e ganha elogio do marido

A cantora Gretchen está de visual novo! A transformação capilar pode ser notada em uma publicação feita por Esdras de Souza, no Instagram, nesta quinta-feira (20). O novo cabelo da dançarina, agora loiro, tem sido bastante elogiado pelos internautas.

Em um post feito nas redes sociais, o marido de Gretchen aparece ao lado dela em cliques de casal feitos por Portugal. "Minha gente, por aqui estamos a todo vapor com a morena toda estilosa. 'Barbieando' com look capilar novo", escreveu o paraense.

Nos comentários, não pouparam elogios à Gretchen. "Amei, loira ficou bem jovem", escreveu uma seguidora. "Gostei da Gretchen loira, ficou bonita", disse uma segunda.