César Tralli ainda está no Jornal Hoje? Saiba mais sobre o jornalista

O 'Jornal Hoje' há alguns dias ganhou um novo apresntador, o jornalista Alan Severiano. Com isso, muitas pessoas começaram a se questionar se César Tralli ainda estaria na emissora.

César Tralli saiu do Jornal Hoje?

O jornalista César Tralli continua na Globo e na apresentação do 'Jornal Hoje'. Na verdade, a sua ausência na emissora é referente a retiorada de suas férias.

A confirmação da informação veio do próprio apresentador, que compartilhou em suas redes sociais o momento de descanso, ao lado da sua família, na Bahia. "Agora é a minha vez… Mini férias de 2 semanas. Com esta sereia sapequinha… E com minhas outras duas princesas. Na energia incrível da Bahia que tanto amamos".

Novo apresentador do 'Jornal Hoje'

Alan Severiano foi o jornalista escolhido para substituir o colega no programa, que já substituiu antes César em algumas ocasiões. Natural de Natal, Rio Grande do Norte, o apresentador também atuou como correspondente especial na Globo.

Severiano ganhou mais destaque ao participar regularmente do quadro de últimas notícias sobre a pandemia no Jornal Nacional em 2020. Atualmente o jornalista apresenta o noticiário local de São Paulo, o SP1.