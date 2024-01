Gloria Pires se declara em aniversário de Orlando Morais: 'Me enche de alegria'

A atriz Gloria Pires, de 60 anos, utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comemorar o aniversário de 62 anos do marido, o músico Orlando Morais. A artista se declarou para o esposo, com quem é casada há 35 anos, e publicou um carrossel de foto dos dois aproveitando momentos tranquilos como casal.

"Meu amor, nossa parceria já dura mais da metade de nossas vidas e poder te ver renascendo, como você mesmo diz, me enche de alegria pelos novos horizontes, que você poderá ver!", iniciou Glória, que deu vida à Irene na novela "Terra e Paixão".

"Que cada dia valha mais a pena e que suas energias sejam restauradas diariamente! Parabéns meu amor! Você merece tudo de bom e de belo", concluiu a atriz.

Em manifestação à declaração da mulher, Orlando comentando na foto: "Meu amor, meu grande presente é ter o seu amor!", afirmou o músico, que adicionou um emoji de coração vermelho na mensagem pública.

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)