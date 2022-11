Fake news: Cleo desabafa após ser acusada de se relacionar com o marido de Gloria Pires

Uma fake news provocou um profundo abalo mental à Cleo, quando ela tinha apenas 15 anos. A fofoca, que repercutiu no ano de 1988, insinuou que Gloria Pires houvesse flagrado a própria filha na cama com o Orlando Morais, com quem a veterana é casada desde 1987. O caso foi relembrado em “Todo Mundo que Amei Já Me Fez Chorar”, novo clipe lançado nesta quarta-feira (16) por Cleo, em tom de desabafo.

Em entrevista ao Gshow, a filha de Fábio Júnior disse que espera que os responsáveis pela disseminação das informações falsas possam, através da música, refletir sobre os danos que causam às suas vítimas. “Eu quero que as pessoas que fizeram isso se lembrem do que fizeram. Sem perdão! Quem fez vai lembrar e vai sofrer. E espero que sofram mesmo”, disse.

A música retrata o contexto das histórias mentirosas ressoando como verdadeiras para a sociedade. O objetivo do novo trabalho da artista é demonstrar os abalos psicológicos provocados nas vítimas em virtude dos falsos apontamentos. Em um dos momentos mais emblemáticos, o clipe mostra Cleo rodeada de pessoas disparando mentiras como se fossem verdades.