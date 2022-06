Carlinhos Maia tem crise de ciúme em meio a repercussão do furto em sua residência; entenda o caso

O influenciador digital Carlinhos Maia publicou nas suas redes sociais alguns Stories que levantaram discussões a respeito do relacionamento com seu marido, Lucas Guimarães. O casal que teve a casa invadida em um furto que causou um prejuízo de mais de R$5 milhões, no último dia 29 de maio, teve uma briga virtual por outro motivo.

No último domingo, 5, o “Fantástico” exibiu uma entrevista com Carlinhos sobre o caso. No mesmo dia, o marido do humorista esteve em um show da dupla Henrique e Juliano. Maia publicou na sua conta do Instagram um vídeo onde Lucas canta com a ex-BBB Gabi Martins, e escreveu “pelo menos alguém está se divertindo”. Logo depois, fez outra publicação onde dizia: “No fim estamos sempre só”.

As duas postagens que foram apagadas logo depois foram republicadas pelos internautas. Confira:

Lucas respondeu também em seus Stories: “Sim, meu marido é ciumento e às vezes mistura as coisas, uma pena porque ele sabe o marido que tem, né?”. Além dessa resposta, o companheiro do humorista continuou: “Tem que respirar fundo! Acho que se essa semana não enlouqueci, não enlouqueço mais nunca”. O desabafo continuou e Guimarães finaliza: “Tá literalmente uma prova de resistência à minha vida”.

Stories publicados por Lucas Guimarães sobre briga com Carlinhos (@lucasguimaraes/Instagram)

Carlinhos Maia voltou ao Instagram e disse que tudo era uma brincadeira. “Brinquei quando disse que alguém precisava se divertir. Relaxa! Tá tudo bem”. Após a repercussão da briga, o marido de Carlinhos deu uma entrevista para o jornalista Léo Dias, onde explicou a briga.

Stories publicados por Carlinhos Maia sobre briga com marido(@carlinhosmaiaof/Instagram)

“Estamos brigados porque Carlinhos ficou com ciúmes, mas vamos resolver assim que eu chegar em Penedo, no Rio de Janeiro. Carlinhos expôs algo, mas só eu e ele é que sabemos o que acontece na intimidade”. Lucas disse também que está tentando conquistar o próprio espaço e que ambos têm sonhos individuais, mas apoiam-se mutuamente.

Lucas no casamento em que esteve na segunda-feira (06) (@lucasguimaraes/Instagram)

Além disso, Lucas explicou que não estava junto de Carlinhos nos últimos dias pois ia ser padrinho de casamento de um amigo no dia 6 de junho, por isso estava em Goiânia, Goiás, onde esteve no show do dia anterior. O marido de Carlinhos finalizou: “Não aceito opinião de quem não é casado. A crise está na cabeça das pessoas. Que casamento é esse que não termina?”.

