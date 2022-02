Polícia Militar prende homens suspeitos de praticar arrastão em condomínio no Tenoné

No início da manhã desta quinta-feira (10), quatro homens foram presos pelos policiais militares do 10° batalhão, após roubarem vários apartamentos em um condomínio fechado, no bairro do Tenoné, em Belém. De acordo com a PM, antes das viaturas chegarem ao local da ocorrência, os moradores do condomínio já estavam segurando três suspeitos de praticarem os furtos. Um deles teria fugido para um terreno que fica ao lado do residencial.

VEJA MAIS

"Por volta das 5 horas da manhã, a viatura que atendeu [ao chamado] foi informada que um elemento que participou do arrastão empregou fuga para o terreno ao lado do condomínio. Durante as buscas, ele foi encontrado em um galpão com 4 bananas de dinamite", informou a PM.

A movimentação da polícia foi registrada pelos moradores e divulgada nas redes sociais. "Minha nossa senhora. Dentro de um condomínio onde é pra ter segurança e acontece tudo isso. Muito tenso!", escreveu um.

“Que tal desse arrastão que teve aqui no condomínio?'. Muita bicicleta. Roubaram microondas. Foi tenso, viu? Tiro pra todo o lado", publicou.

A Polícia Militar, levou os quatro suspeitos e os artefatos explosivos até a seccional de Icoaraci. Eles foram apresentados para o delegado de plantão e ficarão à disposição da Justiça.