Assalto ao apartamento de Carlinhos Maia: polícia prende suspeitos de roubo milionário

Foram presas na madrugada desta terça-feira (7) pessoas suspeitas pelo roubo milionário no apartamento dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, ocorrido no dia 29 de maio. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de Alagoas, que afirma que os criminosos foram presos em Campina Grande, na Paraíba, e são investigados por participação no crime. A informação foi confirmada pela assessoria da Polícia Civil ao G1.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a prisão e a identidade dos detidos. Segundo as autoridades, todas as informações serão repassadas ao longo do dia, em coletiva de imprensa.

Nos últimos dias, imagens da câmera de segurança do prédio de Carlinhos e Lucas, que mostravam parte da ação dos criminosos, foram divulgadas. Em entrevista, a Polícia afirmou que já tinha o nome dos acusados, mas que nenhum mandado de prisão havia sido expedido por conta da atuação do setor de inteligência do órgão.