Após roubo milionário, Carlinhos Maia e Lucas estão desconfiados de pessoas próximas

Na noite de ontem (29), bandidos roubaram o apartamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, em Alagoas, e levaram mais de R$ 5 milhões. Em conversa com a coluna, Lucas disse que ele e o marido estão desconfiando de algumas pessoas próximas a eles, principalmente após alguns fatos da noite do crime não fazerem muito sentido, como o alarme do prédio ser acionado assim que o apartamento foi invadido.

“A gente já andava desconfiado de tudo, imagina agora. Só tinha essa informação, de que Carlinhos não estaria no apartamento. Quem era próximo a nós sabia”, desabafou o influenciador. Para o casal, a ação pode ter sido de caso pensado. O alarme do prédio foi acionado assim que o apartamento foi invadido. Neste mesmo momento, alguém ligou para a ronda do condomínio e mandou voltar. Vale lembrar que o apartamento de Lucas e Carlinhos é um dos mais luxuosos de toda a cidade e ocupa um andar inteiro.