'Não arrombaram a porta, entraram com senha', afirma marido de Carlinhos Maia sobre roubo milionário

As investigações do assalto milionário na casa do influenciador Carlinhos Maia continuam a todo vapor. Na tarde de ontem (30), durante coletiva de imprensa, o delegado responsável pelo caso afirmou que a polícia já tem a identidade do casal suspeito da invasão. Ainda durante a coletiva, foi revelado que indícios apontam para ação de uma quadrilha e com envolvimento de alguém próximo. Nomes não foram revelados para não atrapalhar o andamento das investigações.

Marido de Carlinhos Maia, o também influenciador Lucas Guimarães postou, ainda nesta segunda-feira, que "as coisas só ficam piores do que já estão". De acordo com ele, foi confirmado que a porta da frente do imóvel não foi arrombada, mas sim desbloqueada com senha, o que aponta, novamente, para a participação de alguém conhecido, principalmente por saber toda a dinâmica do casal. "Aí senhor da glória, triste demais", escreveu o influenciador em seu Instagram.

Marido de Carlinhos Maia garante que a porta do imóvel não foi arrombada (Reprodução / Instagram @lucasguimaraes)

Também pelas redes sociais, Carlinhos garantiu que a polícia vai pegar os criminosos responsáveis e implorou que eles deixem os produtos roubados em algum lugar. "Peço encarecidamente para os que assaltaram nossa casa, que abandone as coisas em qualquer lugar, porque vocês serão encontrados. Pode ter certeza", disse.