Mulher tem celular furtado em ônibus, corre atrás de suspeito e recupera aparelho; vídeo

A investida de um suspeito de tentar furtar o celular de uma mulher em um ônibus da linha Icoraci-Belém não deu certo nesta quarta-feira (6), na capital paraense. A vítima não se deu por vencida, correu atrás do acusado para recuperar o aparelho. E conseguiu. A cena foi flagrada por populares e publicada nas redes sociais. O caso ocorreu nas imediações do Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, fronteira com a Pedreira.

À guarnição da Polícia Militar que compareceu ao local do fato, a vítima relatou que o homem estava no mesmo ônibus em que ela estava. A mulher pretendia descer na parada do Bosque. "Eu desci lá, mas eu senti ele encostando em mim, atrás; eu fechei a minha mochila, ele viu que eu estava com o celular na mão; eu peguei o celular, falei com a minha amiga e guardei o celular na mochila; na hora que desci a minha bolsa estava toda aberta", contou.

A mulher disse que o homem desceu em uma outra parada. Foi então que a vítima saiu correndo para pegá-lo e foi ajudada com uma "carona" dada pelo motorista de um ônibus, que percebeu quando tudo ocorreu. . Na hora em que ela o alcancou, ele tirou o celular do bolso e disse que o aparelho havia caído no chão.

O acusado relatou aos policiais que o ônibus estava lotado, e alguém teria jogado o celular no chão. Ele, então, teria apanhado o aparelho. Mas o ônibus saiu e a mulher desceu. No entanto, ele devolveu o objeto para ela, como disse. A mulher ficou questionando por que ele não entregou logo o celular para ela.

Imagens sobre o caso circulam nas redes sociais, e a situação ficou de ser esclarecida na Polícia.