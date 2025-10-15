Carlinhos Maia revela recaída e comenta reconciliação com ex-marido

O influenciador digital Carlinhos Maia usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para compartilhar uma recaída pessoal e falar sobre seu relacionamento com o ex-marido, caso que mobiliza fãs e seguidores. Em vídeo emocionado, ele admitiu estar passando por um momento difícil, relembrando discussões e o processo de reconciliação.

No depoimento, Carlinhos disse que teve uma recaída emocional após um período de paz entre ele e ex-cônjuge. Ele reconheceu que ainda nutre sentimentos e afirmou que voltou a conversar com o ex, com quem tenta reconstruir o que foi perdido. “Não prometo que vai ser fácil, mas decidi tentar de novo”, declarou.

O influenciador também refletiu sobre os desafios que enfrentou após tornar pública sua vida íntima. Ele disse que, ao expor sua história, lida com altos e baixos emocionais e recebe críticas mesmo quando suas intenções são boas. Carlinhos afirmou que perdoou falhas e compreende limites — “quem ama, enfrenta”, ponderou.

Apesar da recaída, ele reforçou que segue focado no bem-estar e na saúde mental, buscando conversar de forma verdadeira com quem ama. Sobre os fãs, pediu acolhimento: “Sei que posso errar, que posso me perder. Peço que respeitem meu processo”.

A postagem gerou apoio imediato entre seguidores, muitos enviando mensagens de conforto e palavras de encorajamento. Para Carlinhos, o momento é delicado, mas ele disse acreditar na possibilidade de recomeço, com maturidade e empatia.