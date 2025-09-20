Ex de Carlinhos Maia expõe mensagens após influenciador aparecer com suposto affair

Os nomes de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães voltaram aos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado (20/9), após o influenciador digital ser flagrado e depois publicar a primeira foto ao lado do também influenciador João Also, apontado como seu novo affair. A situação ganhou ainda mais repercussão depois que Lucas compartilhou mensagens privadas trocadas com o ex-marido.

Carlinhos publicou a imagem com João nas redes sociais, em clima descontraído na praia. O clique foi feito na Praia dos Marceneiros, em Alagoas, e intensificou os rumores de um novo relacionamento. Lucas também usou os Stories do Instagram para expor uma mensagem em que Carlinhos diz ter sentido saudades do ex.

VEJA MAIS

"Não consigo dormir com outra pessoa", diz o print compartilhado por Lucas.

Na legenda da publicação, o apresentador do SBT ironizou a situação: "Só avisando aí para o boy que meu ex dormiu pensando em mim. Sou inesquecível mesmo", escreveu. Em seguida ele postou uma foto de David Brazil, personalidade que João é constantemente comparado nas redes sociais.

prints carlinhos maia Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Internautas reagiram à polêmica e muitos criticaram a atitude de Carlinhos, apontando falta de responsabilidade afetiva com o ex-parceiro. Em resposta, o humorista declarou que está apenas vivendo sua vida e que "não deve satisfação a ninguém". O influenciador também negou um relacionamento com João. "Não tô com novo affair, nem namorado. João é um amigo e eu vou viver muito por aí", escreveu nos stories.

Quem é João Also?

O novo affair de Carlinhos Maia, João Also, é influenciador digital e já acumula mais de 10 mil seguidores no Instagram. Discreto quanto à vida pessoal, João costuma compartilhar fotos sensuais, exibe o corpo sarado e ostenta um estilo de vida voltado ao bem-estar e estética.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento em julho deste ano, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, após mais de uma década de relacionamento.