Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex de Carlinhos Maia expõe mensagens após influenciador aparecer com suposto affair

Lucas Guimarães compartilhou prints de conversa com o ex-marido, em que Carlinhos afirma ter acordado pensando nele após dormir com outro

Hannah Franco

Os nomes de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães voltaram aos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado (20/9), após o influenciador digital ser flagrado e depois publicar a primeira foto ao lado do também influenciador João Also, apontado como seu novo affair. A situação ganhou ainda mais repercussão depois que Lucas compartilhou mensagens privadas trocadas com o ex-marido.

Carlinhos publicou a imagem com João nas redes sociais, em clima descontraído na praia. O clique foi feito na Praia dos Marceneiros, em Alagoas, e intensificou os rumores de um novo relacionamento. Lucas também usou os Stories do Instagram para expor uma mensagem em que Carlinhos diz ter sentido saudades do ex.

VEJA MAIS

image Influenciadora paraense leva maniçoba ao Rancho do Maia e surpreende participantes
Sasheena Moura explicou o preparo da maniçoba e destacou a tradição do prato típico do Pará no reality de Carlinhos Maia

image Entenda a treta entre Carlinhos Maia, Simone Mendes e Manu Bahtidão

"Não consigo dormir com outra pessoa", diz o print compartilhado por Lucas.

Na legenda da publicação, o apresentador do SBT ironizou a situação: "Só avisando aí para o boy que meu ex dormiu pensando em mim. Sou inesquecível mesmo", escreveu. Em seguida ele postou uma foto de David Brazil, personalidade que João é constantemente comparado nas redes sociais.

prints carlinhos maia

Internautas reagiram à polêmica e muitos criticaram a atitude de Carlinhos, apontando falta de responsabilidade afetiva com o ex-parceiro. Em resposta, o humorista declarou que está apenas vivendo sua vida e que "não deve satisfação a ninguém". O influenciador também negou um relacionamento com João. "Não tô com novo affair, nem namorado. João é um amigo e eu vou viver muito por aí", escreveu nos stories.

Quem é João Also?

O novo affair de Carlinhos Maia, João Also, é influenciador digital e já acumula mais de 10 mil seguidores no Instagram. Discreto quanto à vida pessoal, João costuma compartilhar fotos sensuais, exibe o corpo sarado e ostenta um estilo de vida voltado ao bem-estar e estética.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento em julho deste ano, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, após mais de uma década de relacionamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carlinhos maia

lucas guimarães
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

QUE TAL?

Ex-BBB Alane Dias exibe próteses dentárias de 'vampiro' e surpreende a web: 'Aprontando'

Recentemente, ex-BBB também descoloriu as sobrancelhas, mas já retornou ao tom castanho natural

19.09.25 21h06

THEATRO DA PAZ

‘Traidor’ marca reencontro de Marco Nanini com público paraense em quatro apresentações

Espetáculo mistura tragédia e humor em narrativa fragmentada que aborda pandemia, tecnologia e política

19.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Grande Encontro Por Um Mundo Melhor

Saiba tudo sobre o show gratuito de Ivete Sangalo no Mangueirão neste sábado (20/9)

Amazônia Live apresenta o "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor" em Belém com grandes atrações; veja programação completa, transferência, artistas, horários, regras de acesso e detalhes sobre transporte gratuito

20.09.25 8h00

FESTIVAL

Ivete Sangalo chega a Belém para show no Mangueirão

Cantora participa do festival “Grande Encontro - Por Um Mundo Melhor”, evento que antecipa a COP 30, neste sábado (20)

20.09.25 14h37

CELEBRIDADES

Em cadeira de rodas, Faustão comparece no casamento da filha, Lara

Cerimônia foi realizada na própria casa do apresentador, em São Paulo

20.09.25 16h54

CULTURA

Sairé 2025: Disputa dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa agita noite de sábado (20) em Santarém (PA)

Mais de 100 mil pessoas participam do Sairé iniciado na quarta (18), no oeste do Pará, com programação religiosa e profana nos espaços da cidade

20.09.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda