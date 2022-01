Carla Diaz mostra lubrificante em viagem com o namorado

Carla Diaz segue curtindo suas férias sul do Brasil ao lado do namorado. Aos mostrar os cômodos do hotel, acabou aparecendo coisa demais nesta quinta-feira, 06. No seu perfil no Instagram, a atriz mostrou o namorado Felipe Becari, e depois fez um tour pelo quarto.

Porém, os fãs e internautas ficaram de olho e nada passou despercebido. Na cabeceira, ao lado da cama, estava um lubrificante íntimo, muito famoso no segmento. O assunto causou um certo burburinho nas redes sociais e muitos internautas acharam graça da pequena ‘gafe’ cometida pela Ex-BBB 21.

Em seguida ela apareceu rindo ao lado do namorado, no stories: “a gente chegando no hotel e descobrindo a tour do lubrificante”