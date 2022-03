Carla Diaz causa furor com fotos de fio dental: 'bumbum de ouro'

Carla Diaz postou fotos sensuais de biquini à beira da piscina durante o feriado do Carnaval. A atriz e ex-BBB 21 mostrou imagens com o bumbum em evidência e também segurando o cachorro e uma taça de champagne. Na legenda, ela brincou com expressão habitual dos personagens da novela "O Clone", na qual atuou quando era criança: "Como já dizia Glória Groove: 'Ela é bumbum de ouro. Tesouro, Inshallá'".

No folhetim que está sendo reexibido no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, Carla interpretava a pequena Khadija.

A cantora mencionada pela atriz comentou na postagem de Carla: "Zerei a vida com a benção da própria musa inshallá". A atriz respondeu: "Eu que zerei com a diva falando inshallá na música! Amo tu".

Outra ex-BBB escreveu comentário, Naiara Azevedo, que elogiou a loira: "Gata demais". Carla respondeu dizendo que torceu pela sertaneja na atual edição do reality.

O namorado de Carla Diaz, o vereador Felipe Becari, também elogiou a amada: "Seu namorado é um cara de sorte", disse ele.