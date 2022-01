Carla Diaz vira garota-propaganda de lubrificante após viralizar com o produto na web; veja

A repercussão do lubrificante íntimo usado pela atriz Carla Diaz com o namorado, Felipe Becari, tem dado o que falar nas redes sociais e ganhou um desfecho inusitado, nesta sexta-feira (7). Isso porque, ninguém esperava que o gel fosse ‘vazar’ no 'tour' feito pela ex-BBB no quarto do casal, e, nem muito menos que após o vídeo viralizar, a loira iria se tornar a garota-propaganda da marca do acessório sexual. As informações são do portal Na Telinha, do UOL.

VEJA MAIS

Nos stories, publicados na tarde desta sexta-feira (7), a loira apareceu de roupão e afirmou que sexo não deveria ser um tabu no universo feminino. Em seguida, Carla Diaz apareceu falando sobre o lubrificante lilás e disse que tinha desconto para as suas seguidores, que gostariam de adquirir. “Comprem e depois digam o que acharam”, disse, aos risos, no post.

Na página da Cimed, fabricante do produto, foi publicado um post em referência à loira, com uma música da novela Chiquititas, no qual ela fez parte quando era mais nova. Confira a publicação: