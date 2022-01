Carla Diaz assume namoro com vereador de São Paulo

Carla Diaz aproveitou o último dia de 2021 para assumir o romance com o vereador Felipe Becari. Os rumores sobre o novo casal circulam desde novembro, quando os dois foram vistos em um restaurante italiano em São Paulo.

Filiado ao PSD (Partido Social Democrático), Felipe Becari foi o quarto candidato mais bem votado para a Câmara Municipal de São Paulo em 2020, com 98.717 votos. Uma de suas principais causas como político é a defesa e proteção de diferentes bichos. Em 21 de setembro de 2021, foi aprovada a Lei 17.703/21, de autoria de Becari, a qual cria políticas de resgates e cuidados com animais, com participação da Guarda Civil Metropolitana. Ela prevê o fortalecimento da fiscalização e vigilância contra maus-tratos.