Carla Diaz é a atriz mais comentada no Twitter Brasil; veja a lista

No ano em que muitas estreias no cinema e TV regressaram após o início da pandemia de covid-19, os brasileiros acompanharam de perto tudo o que acontecia e comentavam nas redes. Nesta quinta-feira, 9, o twitter divulgou a lista #SóRolouNoTwitter com a retrospectiva dos principais fatos que marcaram a plataforma, e a estrela dos filmes "A menina que matou os pais" e "O menino que matou meus pais", Carla Diaz, liderou o ranking da rede social.

Entre os atores, o ranking dos mais comentados na plataforma no Brasil foi quase todo representado por brasileiros. O primeiro lugar foi ocupado por Carla Diaz, seguida por Paulo Gustavo, Maisa Silva e Tatá Werneck. Zendaya, estrela da série "Euphoria", completa a lista de atores mais comentados na plataforma em 2021.