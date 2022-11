Namorado de Carla Diaz é condenado após ‘mentir’ em vídeo de resgate; entenda o motivo

O vereador da Câmara Municipal de São Paulo e namorado da atriz Carlas Diaz, Felipe Becari, foi condenado a indenizar um empresário criador de coelhos, após acusá-lo de maus tratos aos animais. Marcos Paulo Pereira alegou ter sofrido “danos de ordem material e moral” pelo camarista. A informação foi divulgada pelo colunista Erlan Bartos, do site “Em Off”.

Na ocasião, Becari teria ligado para o empresário, fingindo ter interesse em comprar os coelhos, mas ao chegar ao local, Felipe estava acompanhado de policiais da Delegacia de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente de Santo André (SP), onde fizeram a apreensão dos animais.

Marcos teve os seus coelhos e objetos apreendidos pelos agentes, e foi “exposto” pelo vereador na internet. Isso porque, Felipe teria gravado vídeos para o Youtube e Tik Tok detalhando o caso.

O empresário negou qualquer tipo de maus-tratos contra os animais, e destacou que “se dedicava à criação de coelhos visando ao consumo próprio e à venda (...) a fim de custear as despesas do lar”.

Decisão

A juíza Daniela Dejuste de Paula, da 29ª Vara Cível do TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) afirmou que os atos praticados pelo namorado da ex-BBB Carla Diaz foram ilícitos. Ela deferiu os pedidos feitos pelo empresário e determinou que Felipe Becari apague os vídeos publicados, sob pena de multa diária de mil reais. Além do pagamento de danos morais no valor de R$ 20 mil e danos materiais no valor de R$ 3.600, referentes às gaiolas e animais apreendidos.