Bibi Perigosa enquadra Carine na Sapucaí; veja

'Bibi Perigosa' aplicou um "mata-leão" na 'periguete' Carine. Tudo não passou de uma brincadeiras entre as atrizes Carla Diaz e Juliana Paes durante a primeira noite do desfile das escolas de samba do grupo especial na capital carioca. As atrizes se encontraram na noite desta sexta, 22, no Sambódromo do Rio de Janeiro e mataram saudade de suas personagens na novela "A Força do Querer".

Juliana, que é capa do caderno Cultura de O Liberal deste sábado, 22, esbanajou simpatia e boa forma.

As duas estavam no Nosso Camarote que contou com a presença de vários famosos como o humorista Paulo Vieira, Gaby Amarantos, Rita Guedes, o cantor Thiaguinho e sua amada Carol Peixinho, Yasmin Brunet e ex-BBBs como Pedro Scooby, que acabaou de sair do BBB22, Linn da Quebrada, Natália Deodato e Brunna Gonçalves.

Nos intervalos do desfile, a animação ficou por conta de Luisa Sonza e o rapper L7nnon.