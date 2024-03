Cantor Ney Matogrosso é internado em hospital de São Paulo

O cantor e compositor Ney Matogrosso, de 82 anos, foi internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-USP) nesta quarta-feira (06). Com alta prevista para esta quinta-feira (07), o artista foi hospitalizado para fazer exames de rotina.

A agenda de shows de Ney para este final de semana permanece, segundo a assessoria da casa de shows Tokio Marine Hall. Conforme informações da equipe, o artista realiza os procedimentos a cada dois anos.

Ney Matogrosso está sendo acompanhado pelo médico cardiologista Sergio Timerman, que já assinou a alta. O artista está bem. Na manhã desta quinta-feira, 7, ele compartilhou a lembrança de um show antigo. “Olhos de Farol”, escreveu na legenda.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)