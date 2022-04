Ney Matogrosso é ovacionado na volta aos palcos, no Rio de janeiro

O cantor Ney Matogrosso foi aclamado pelo público no show realizado na madrugada deste domingo, 3, que marcou a volta aos palcos do artista de 80 anos. A apresentação da turnê "Bloco na Rua" aconteceu em um teatro do Morro da Urca, no Rio de Janeiro, local em que ele não cantava há 40 anos.

Ney será tema da nova minissérie do Globoplay. O ator Gabriel Leone, que vai viver o papel do intérprete de "Rosa de Hiroshima", esteve no show para conferir de perto a desenvoltura do artista no palco.

Gabriel Leone (Beatriz Damy/ AgNews)

Os jornalistas Renata Ceribelli e Manoel Soares também subiram o bondinho para assistir ao show de Ney Matogrosso.