Ney Matogrosso e Simone gravam pela primeira vez juntos música de Chico César

Ney Matogrosso e Simone gravaram pela primeira vez em dueto uma canção juntos. A música "Por que você não vem morar comigo?", que fala sobre o amor e amizade, é uma composição é de Chico César. Os dois artistas, que surgiram no mercado da música no mesmo ano de 1973, celebram as cinco décadas de carreira com o novo single disponível nas plataformas digitais.

A música de Chico César foi lançada originalmente em 2005, no álbum "De uns tempos pra cá". A nova gravação foi produzida pela dupla Marcus Preto e Pupillo, com direção artística de Preto e direção musical de Pupillo.

"Eu adoro o Ney: o artista, a pessoa, o amigo", afirma Simone. "Quis gravar a música assim que Pretinho me mostrou e logo pensamos em convidar o Ney. O mais curioso é que, quando enviamos nossa gravação já pronta para o Chico César, ele comentou que, por termos feito em dueto, ela deixou ainda mais claros alguns aspectos da letra. Está ali a beleza que há no amor entre amigos, onde esse amor para, onde ele continua, todas essas nuances. Uma beleza!", concluiu.

"Cantar com Simone é um prazer. Cantar essa canção do Chico César também é um prazer. Cantar com Marcus Preto e Pupillo produzindo, também. Então, são só prazeres", respondeu Ney Matogrosso. "Essa é uma canção que eu só cantaria com Simone, dirigindo cada verso e cada palavra para ela. Somos amigos desde os anos 1970, fizemos tantas coisas juntos, mas demoramos para gravar uma canção em dueto. Chegou a hora", complementou.

Ney Matogrosso e Simone são amigos muito próximos desde os anos 1970. Os dois já fizeram duetos na televisão, cantando Imagine (John Lennon), Último Desejo (Noel Rosa) e Ronda (Paulo Vanzolini). Seu Pereira, como Simone chama o cantor na intimidade, também já dirigiu a Cigarra nos palcos.