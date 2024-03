Bruce Willis recebe homenagem da família em aniversário de 69 anos; veja

Diagnosticado com demência frontotemporal em fevereiro do ano passado, o ator Bruce Willis comemorou 69 anos, na última terça-feira (19). Com assistência médica e cuidado dos familiares, o astro do cinema recebeu homenagens das filhas Tallulah, Rumer e Scout La Rue nas redes sociais.

“Papai, ser amada por você é um grande presente. Você é o mais engraçado, mais terno, mais charmoso, um bobo talentoso de outro mundo e um pai mágico [...] Estou cheia da mais profunda gratidão por termos escolhido passar esta vida juntos”, iniciou Rumer em sua publicação.

Frutos do casamento de Willis com Demi Moore, a primogênita ainda relembrou os primeiros momentos com o pai, quando era bebê, desejando voltar à época. “O meu pai é um dos meus melhores amigos, talvez agora em um nível ainda mais profundo do que nunca, honestamente”, completou Scout La Rue.

“Um homem terno, mal-humorado, lindo, muito pisciano, cuja profundidade de amor pela sua família só pode ser sentida, não articulada. Qualquer palavra que eu use seria lamentavelmente inadequada”, finalizou ela.

VEJA MAIS

Emma Willis, casada com o ator desde 2009 e mãe das caçulas Mabel e Evelyn, também homenageou o marido. “Tal como vocês, nós simplesmente o adoramos. O que vocês podem não saber, mas talvez possam imaginar, é que estar envolvido nos seus braços é o lugar mais seguro neste mundo inteiro”, afirmou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)