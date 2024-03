Quem é a loira que estava em clima íntimo com Lucas Lima, ex de Sandy?

Lucas Lima foi flagrado em uma praia do Rio de Janeiro com uma loira misteriosa na última terça-feira, 19. O músico estava na cidade para gravar uma participação no Caldeirão do Mion, da Globo. De acordo com Léo Dias, a mulher trabalha no programa.

VEJA MAIS

Quem seria a mulher misteriosa?

Ainda segundo Léo Dias, a loira se chama Júlia Martins e atua como produtora do programa Caldeirão do Mion. Ela conta com 5,5 mil seguidores no Instagram e segue o músico. A loira compartilha momentos de seu trabalho e de seu dia a dia.

A responsável por gravar o vídeo de Lucas com Júlia na praia se chama Suellen Crizólogo e explicou que os dois não esconderam o clima de intimidade e que não se tratava de um passeio de amigos.