Ex-marido de Sandy, Lucas Lima é flagrado com loira em praia no Rio

Lucas Lima foi flagrado acompanhado de uma loira na manhã da última terça-feira, no Posto 7, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Nas imagens, Lucas aparece ao lado dela, sem camisa, enquanto a moça segura um cachorro.

VEJA MAIS

Em seu perfil no Instagram, Lucas chegou a compartilhar alguns registros correndo na areia e se exercitando no calçadão da praia, antes de seguir para os Estúdios Globo, onde gravaria o "Caldeirão do Mion", como ele mesmo mostrou na rede social.