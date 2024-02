Após se separar de Sandy, Lucas Lima mostra novo apartamento

Lucas Lima mostrou nas redes sociais na última quinta-feira, 1, detalhes do apartamento onde está morando após se separar de Sandy. Ele deixou a casa em que vivia com a cantora e o filho Theo, de 9 anos, em Campinas, no interior de São Paulo.

O músico postou um vídeo brincando sobre como é distraído ao sair de casa e mostrando que sempre esquece algo. "Distraídos tentando sair de casa” ou “é hoje que eu atraso para o ensaio", escreveu ele na legenda.

Nas imagens, é possível ver detalhes e alguns móveis do apê, aparentemente simples, com uma estante de livros, vaso de planta, contas para pagar e um sofá de couro (assista ao vídeo abaixo).