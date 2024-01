Junior Lima faz homenagem para Sandy pelos 41 anos de vida: 'Te amo'

Neste domingo, 28, o cantor Junior Lima compartilhou uma homenagem para a irmã, Sandy, celebrando os 41 anos de vida da sua eterna dupla de sucesso.

No seu perfil no Instagram, o artista publicou um vídeo com momentos marcantes da carreira de Sandy & Junior, com a música "Não dá para não pensar em você" tocando ao fundo. "Em estádios, em casa, em estúdios, na escola, na vida, em viagens… é uma delícia dividir a vida com você, Sandy! Parabéns, minha irmã! Que seu novo ano seja de muita felicidade! Te amo", escreveu o artista na legenda da publicação.