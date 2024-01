Ex-casal Sandy e Lucas Lima curte passeio na Flórida com a família

Sandy e o ex-marido, Lucas Lima, priorizaram a amizade após a recente separação e estão curtindo juntos um passeio na Flórida, junto com os pais da artista, Xororó e Noely Lima. Os dois anunciaram o fim do casamento, após mais de duas décadas juntos, em setembro passado.

VEJA MAIS

Nesta segunda-feira, 08, a cantora publicou em seu perfil do Instagram, registros no parque de diversão Universal Studios, ao lado do músico de 41 anos. Nas imagens, os pais também se divertem ao lado do ex-casal. Theo, de 8 anos, filho único do ex-casal, aparece discretamente nas fotos. "Passando para deixar um registro de um dia delicioso no parque da Universal de Hollywood. Foi lindo", escreveu Sandy. Confira!

Ao anunciarem o divórcio, ambos artistas afirmaram que a boa convivência já tinha sido adiantada pelos dois. "Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é para sempre. E o nosso amor também", explicaram na ocasião.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)