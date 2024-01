Jojo Todynho mostra reforma da casa nova que comprou no Rio de Janeiro

Jojo Todynho acordou neste sábado já pensando no fim de uma reforma que se arrasta há meses na casa que comprou na Taquara, Zona Oeste do Rio. A cantora, que agora é uma das famosas com quadro no "BBB 24", usou os stories para mostrar como está ficando sua área de lazer e piscina da nova casa que comprou na capital carioca.

Jojo vai colocar areia de praia em volta de seu "clube particular". "Ela foi hipermeabilizada para chegar a areia e agora está dando trabalho para limpar", contou ela, mostrando o tratador. Além da areia, que será distribuída no local, foi erqguido um gazebo, com sofazão, e parte dos muos vai ganhar plantas para ornamentar todaa parede. Até o chuveiro vai ganhar cara nova: "Vou colocr uma cobertura aqui, algumas plantas tamb´m, uma placa no piso. Vai ficar lindão".