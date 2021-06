Jojo Todynho revela que faz terapia

Quem vê Jojo Todynho segura de si, bem-sucedida e agora com um talk show para chamar de seu - o “Jojo Nove e Meia” no Multishow - pode não imaginar, mas ela também tem suas questões. E, para resolvê-las, a artista de 24 anos recorreu à terapia.

Convidada do podcast Novela das 9, Jojo abriu o jogo sobre a importância do autoconhecimento e aprendeu que se desculpar por um erro não é sinal de fraqueza:

“Eu sempre tive isso de dar conselho, conversar, dar apoio. Gosto muito dessa troca de energia, de conversar com a pessoa, ouvir um pouquinho. De alguma forma, elas me escutam. Então eu sempre tento passar para elas a minha experiência. Tenho 24 anos, mas já vivi muita coisa. Cresci com tudo o que eu aprendi, e venho crescendo”, afirmou.

“Fazer terapia me mudou muito. O meu maior medo antigamente era virar otária. Vim de um lugar que se você pede desculpa, você é otária, você está com medo. Mas eu aprendi a pedir desculpa. Hoje, entendi que a gente tem que dar um passo atrás para dar cinco lá na frente. Então as pessoas veem a gente calada, engolindo sapo e acham que a gente está boba. Não, a gente está de longe só observando”, completou.

“Hoje, o que eu tenho que falar vou falar na cara, não em redes sociais. Isso se chama inteligência emocional. A terapia conseguiu me ensinar que as pessoas tocam onde te dá gatilho. E eu estou muito tranquila. Acho que também porque estou em uma fase de amar e ser amada, e de trabalho. Então não estou com tempo. Minha mente é ‘trabalho, sexo, trabalho’”, pontuou a apresentadora.

Jojo caiu no gosto popular em 2017 ao comentar, com entusiasmo e bom humor, as reviravoltas de A Força do Querer. De lá para cá, não saiu mais da mira dos holofotes.