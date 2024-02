Sandy e Fábio Porchat protagonizam beijo em trailer de ‘Evidências do Amor’

Sandy e Fábio Porchat protagonizaram um beijo no novo trailer do filme ‘Evidências do Amor’, divulgado na terça-feira (20). O longa-metragem, inspirado na música “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, estreia nas telas brasileiras no dia 11 de abril.

Na produção de Pedro Antônio Paes, dos filmes “Tô Ryca” e “Um Tio Quase Perfeito”, o público irá acompanhar a história de encontros e desencontros de um casal que tem a música sertaneja como trilha sonora.

Marco (Fábio Porchat) e Laura (Sandy), se conhecem em um karaokê e juntos soltam a voz para cantar “Evidências”. Os dois se apaixonam e formam um casal que, aparentemente, é perfeito, até o momento do “sim” no altar. Sem entender muito bem os motivos, Marco viaja em suas grandes lembranças com Laura todas as vezes em que a música começa a tocar.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)