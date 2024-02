Gloria Pires coloca imóvel de luxo para alugar por R$ 3.500 a diária

Gloria Pires tomou a iniciativa de colocar sua cobertura em Maceió (AL) para alugar. A diária custa R$ 3.500, e os detalhes do imóvel de luxo estão disponíveis em um site especializado.

A propriedade fica localizada na orla de Ponta Verde, próxima à praia de Jatiúca, e conta com cinco suítes, um quarto e dois andares.

O imóvel possui entrada exclusiva e privativa, duas salas e duas cozinhas. Um dos destaques da propriedade é o terraço com piscina, que dá vista para o mar.

(Foto: Divulgação)

Além do valor da diária, Gloria Pires também cobra a energia consumida na casa, sendo R$ 1,60 por kW/h. Quem estiver interessado no aluguel também vai precisar de uma caução na reserva — no mesmo valor da diária — a título de indenização por eventuais danos ao imóvel.