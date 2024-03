Fãs percebem afastamento e mudança no comportamento de Sandy após separação

Para os fãs da Sandy, se aproximar da cantora está cada vez mais difícil. Eles vem percebendo que a cantora mudou o comportamento e tem evitado um contato maior com seu público, sempre tão fiel. A última mudança imposta pela artista foi o cancelamento definitivo da recepção dos fãs sorteados nos camarim após os shows. Uma tradição que ela mantinha desde que iniciou sua carreira solo.

As mudanças, segundo eles, começaram depois que Sandy anunciou o fim do casamento com Lucas Lima em setembro do ano passado; e ficaram mais evidentes desde que ela retomou a turnê de seu show no início de março.

Sandy também tem preferido não se hospedar nas cidades em que se apresenta, indo e voltando de jatinho particular. A nova "estratégia" da cantora impossibilita o encontro com fãs nos aeroportos e hotéis. Entre os fã-clubes da artista, há quem aponte algumas explicações. "Talvez ela queira evitar abordagens e comentários sobre o Lucas", palpita um fã. "Ela já não aguenta mais tanto assédio", aposta outro.