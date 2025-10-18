Brigitte Bardot recebe alta após internação em estado grave
A artista de 91 anos foi hospitalizada e passou por uma cirurgia em Toulon, no sul da França
Aos 91 anos, a atriz Brigitte Bardot recebeu alta após ficar internada e passar por uma cirurgia em Toulon, no sul da França. A doença que provocou a hospitalização da artista não foi revelada. As informações foram repassadas pela equipe de Brigitte à AFP.
Segundo a fonte, a atriz estava em um hospital particular e a operação foi classificada como “pequena”. “Ela agora está descansando em casa, não atenderá a nenhuma solicitação e agradece a todos por respeitarem sua privacidade e tranquilidade”, relatou a equipe.
Em comunicado, foi ressaltado o agradecimento de Brigitte “a todos que se preocupam com sua saúde” e “à equipe cirúrgica e a toda a equipe que garantiu a sua recuperação”.
