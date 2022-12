Bianca Andrade reúne famosos para o Réveillon: 'Um vai para o BBB 23'

Bianca Andrade, a Boca Rosa, pode ter soltado uma informação sobre o "BBB 23" nas suas redes sociais. Em vídeo publicado nos stories, na noite de terça-feira (27), a influencer surgiu na companhia de famosos com quem passará o Revéillon em uma casa em Pernambuco. As informações são de O Dia.

VEJA MAIS

"Você piscou e estou com um bonde muito aleatório, porém, muito querido", brincou a ex-“BBB”.

João Guilherme, Gabi Lopes e Vittor Fernandes são algumas das celebridades que aparecem no vídeo, além de Thaynara OG, que disparou: "Um daqui sai para o 'BBB 23'". "Não falaremos quem", acrescentou Boca Rosa, que fez parte do primeiro elenco Camarote do reality show da TV Globo.

O filho de Leonardo, João Guilherme, é um dos nomes que tem circulado entre as apostas para o programa. Dora Figueiredo, John Drops, Sofia Santino e Marielly Santos são outros nomes que já foram apontados como possíveis participantes da próxima edição do "Big Brother", que estreia em 16 de janeiro.