VÍDEO: Baixista da banda Zimbra perde quatro dedos após sofrer acidente de buggy

Guilherme Goes, de 29 anos, baixista da banda Zimbra, falou no seu perfil no Intagram o acidente de buggy que sofreu durante viagem para Campos do Jordão (SP). O músico perdeu quatro dedos da mão direita.

"Passando para falar que eu tô bem. Para quem não sabe, sábado passado, eu estava em Campos do Jordão e sofri um acidente gravíssimo. Estava num buggy, ele capotou e na queda eu acabei perdendo meus quatro dedos da mão direita", contou.

Tudo ocorreu no sábado passado (20).

No vídeo, o músico falou sobre seu estado de saúde e disse que sofreu para aceitar o ocorrido: "No começo o processo de assimilação foi bem difícil para entender o que estavaacontecendo comigo. Só que depois eu só consegui agradecer por estar vivo".

Guilherme contou como se sente com a sua recuperação e revelou que pretende seguir como baixista. "Vou conseguir voltar a fazer a coisa que eu mais amo nessa vida, que é subir no palco. Os médicos estão felizes que eu tenho uma recuperação muito boa, as coisas estão acontecendo muito bem", disse.

Além disso, o baixista agradeceu às mensagens de carinho e ressaltou que não tem motivos para se lamentar.:"Sou muito grato por estar bem. Minha cabeça está muito boa, eu estou com muita esperança e muita vontade de viver e de recomeçar. Sou muito grato por estar bem. Minha cabeça está muito boa, eu estou com muita esperança e muita vontade de viver e de recomeçar".