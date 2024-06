Empresária de banda e dois homens morrem após colisão entre carros de luxo

Três pessoas morreram após uma colisão envolvendo dois carros de luxo na BR-290, neste sábado (1º): Carmen Mezzari, André Naibert e Richard Santos.

O acidente ocorreu em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.

Carmen Mezzari era empresária do grupo musical Julian e Juliano & Só Vanerão (JJSV).

O falecimentos foram informado nas redes sociais da banda: "É com imensa dor que comunicamos o falecimento de Carmen Mezzari, nossa querida empresária, de André Naibert, nosso grande amigo e irmão, e de Richard Santos, nosso amigo, em um grave acidente de trânsito. A partida de vocês deixa um vazio irreparável em nossos corações. Expressamos aqui nossas sinceras condolências e rogamos a Deus que conforte o coração de todos neste momento de tristeza. Que suas almas descansem em paz.

Em um vídeo, integrantes da banda Julian e Juliano & Só Vanerão (JJSV), informam o cancelamento de uma apresentação que faria na noite deste sábado em Osório, no Litoral Norte do RS.

Bastante emocionados, eles dizem que estão na estrada e falam sobre uma nova data para esse show.

ACIDENTE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma BMW e um Jaguar colidiram frontalmente na altura do quilômetro 231 da rodovia, por volta das 12h30. Na foto divulgada pela Brigada Militar, é possível ver as ferragens dos automóveis retorcidas na lateral da pista, os veículos também estão completamente destruídos.

As três vítimas estavam na BMW, que seguia no sentido interior/capital. Uma quarta pessoa, que também ocupava o veículo, ficou gravemente ferida.

Um outro casal, que qstava no Jaguar também ficou gravemente ferido. O veículo seguia no sentido capital/interior.