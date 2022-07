Banda Limão com Mel sofre acidente de ônibus na Bahia; vídeo

Um susto pegou os fãs da banda Limão com Mel de surpresa nesta terça-feira (5). O ônibus que transporta os músicos se envolveu em um acidente, no trecho da BR-116, próximo à cidade de Tucano, no nordeste da Bahia.

Dois veículos de passeio colidiram e um deles foi jogado para a frente do ônibus, danificando o parachoque. Nas redes sociais, os vocalistas Edson Lima e Adma Andrade explicaram que ninguém da banda ficou ferido e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) rapidamente chegou ao local para atender os condutores dos dois carros.

Na segunda (4), a banda Limão com Mel havia feito um show em Santa Cruz da Vitória, no sul do estado, e se dirigia para a próxima apresentação em Poranga, no Ceará. Após o acidente, a viagem seguiu normalmente para os músicos.