Atriz e cantora, Thalia, a “Maria do Bairro”, homenageia Silvio Santos em suas redes sociais

Através das suas redes sociais a atriz e cantora mexicana, Thalia, se despediu de Silvio Santos. A estrela de novelas como "Maria do Bairro", sucesso de audiência no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), rede de televisão fundada pelo apresentador, repostou um vídeo em homenagem ao empresário e apresentador, que morreu na madrugada deste sábado, (17/8), aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. “Descansa em paz Silvio Santos. Obrigada por tudo”, escreveu Thalia, no X, antigo Twitter.

O vídeo compartilhado mostra imagens do animador de televisão ao lado da atriz, na exibição de um dos programas que Silvio Santos já esteve à frente. O conteúdo é narrado por um fã da cantora, que agradeceu ao apresentador por ter apresentado as novelas protagonizadas pela artista ao público brasileiro.