Novela 'Marimar', sucesso com Thalia, chega ao Globoplay

Agora refinada, rica, elegante e atendendo pela alcunha de Bella, Marimar (Thalia) volta para a casa de Gustavo (Miguel Palmer), seu verdadeiro pai, e diz estar decidida a dizer para ele toda a verdade que esconde. A última cena do capítulo 70 deixou os fãs de novelas mexicanas curiosos para a segunda parte da trama de Inés Rodena. A história está completa no catálogo do Globoplay. Como será que Gustavo vai reagir ao saber que Bella/ Marimar é a filha que ele tanto procura?

Em entrevista, Thalia lembra com muito carinho da personagem que interpretou na década de 1990 e comemora sua relação com o Brasil. “O público brasileiro ama as novelas latinas e adora Marimar! Brasil e Thalia têm uma história de amor de muitos anos. Uma história que começou com minhas Marias, como Marimar e Maria do Bairro”, afirma Thalia.

“Marimar é um sucesso porque ela e o público tiveram uma conexão imediata. Ela é uma personagem muito orgânica, real, sincera e cheia de amor. O público sente isso. Cada vez que Marimar é exibida é uma explosão de amor. E agora na era digital também”, comemora a atriz e cantora mexicana.

A trama que apresenta uma história de amor, vingança e transformação conquistou fãs ao redor do mundo. A novela foi exibida em diversos países fazendo com que a protagonista colecionasse admiradores do seu trabalho, inclusive no Brasil. Outra novela que marcou a história de Thalia é ‘Maria do Bairro’, que, em breve, também estará catálogo do Globoplay.