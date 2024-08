O que é broncopneumonia, que provocou a morte de Silvio Santos?

O apresentador Sílvio Santos, aos 93 anos, faleceu na madrugada deste sábado, 17, às 4h50, no Hospital Israelita Albert Einstein, onde estava internado há dezessete dias.

De acordo com um comunicado assinado por quatro médicos do hospital e divulgado pouco antes das 11h, Senor Abravanel, nome de nascimento de Sílvio, morreu em decorrência de uma broncopneumonia causada por uma infecção pelo vírus influenza A (H1N1).

No mês de julho, o apresentador já havia sido internado no mesmo hospital por quatro dias após ser diagnosticado com H1N1. Ele retornou ao hospital no dia 1º de agosto, já com complicações derivadas da gripe, o que acabou evoluindo para broncopneumonia.

A broncopneumonia é uma inflamação dos pulmões que afeta principalmente os brônquios e os alvéolos, podendo ser causada por vírus, fungos ou bactérias. A doença geralmente surge após outra condição que afeta os pulmões, como a gripe, e no caso de Sílvio Santos, foi desencadeada pela infecção anterior pelo vírus H1N1.

Os sintomas da broncopneumonia incluem tosse, falta de ar, febre alta, entre outros, e o diagnóstico é feito através da análise dos sintomas e exames como raio-X de tórax e broncoscopia.

O tratamento varia conforme a causa, podendo incluir anti-inflamatórios, antibióticos e medicamentos para alívio dos sintomas.