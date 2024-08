Apresentador paraense Carlos Santos lamenta morte de Silvio Santos: ‘coração apertado’

A notícia da morte de Silvio Santos, ocorrida na madrugada deste sábado (17/08), gerou grande comoção entre centenas de brasileiros. No Pará, o também apresentador de TV e radialista, Carlos Santos, usou as redes sociais para lamentar a morte de Silvio e comentar sobre a inspiração no líder do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

“Fim de uma história. Acaba de falecer o meu colega Silvio Santos. Isso é notícia em todas as emissoras. E eu, que me inspirei no Silvio Santos, estou com o coração muito apertado. Eu ainda era muito jovem quando o conheci através da televisão. Eu só tinha 30 minutos para falar com ele e conversamos por cerca de uma hora. Perguntei se podia tirar uma foto e ele disse que sim e falou para o fotógrafo ‘capricha’”, comentou Carlos Santos, por meio de um vídeo no Instagram.

Ao relatar sobre o apreço que sentia por Silvio, Carlos Santos ainda citou detalhes sobre quando se encontraram pela primeira vez, no início dos anos 80. “Uma recordação muito forte que tenho com ele foi a primeira vez que o vi pessoalmente. Após conversarmos, eu agradeci por ele falar comigo e quando estava indo embora, saindo da sala, ele pegou no meu braço e disse ‘nunca perca a sua essência’. Ele falou isso, pois gostou da conversa que tivemos. Me chamou atenção e eu passei a fazer reflexões”, relembrou Carlos Santos.

Carlos Santos também destacou o legado deixado por Silvio. “Que o Silvio descanse em paz. Ele deixa um grande legado não só para a sua família, mas para todo o povo brasileiro”, finalizou o radialista.

Morte de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos morreu, aos 93 anos, após passar 17 dias internado no Hospital Albert Einstein, em decorrência de uma gripe provocada pelo vírus H1N1. O apresentador e empresário começou a carreira como locutor de rádio. Filho de um pai grego e mãe turca, o fundador do SBT nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930. Seu primeiro trabalho foi como camelô em 1946, quando vendia capas de plástico para documentos.