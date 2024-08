Silvio Santos morreu: Globo muda programação em homenagem ao apresentador

A TV Globo anunciou que fará alterações em sua programação neste fim de semana para homenagear o apresentador Silvio Santos, que faleceu na manhã deste sábado (17/08). A emissora também divulgou uma nota de pesar expressando suas condolências pela morte do apresentador.

Na nota, a TV Globo lamentou profundamente a perda e destacou a importância de Silvio Santos para a comunicação e televisão brasileira. A emissora agradeceu a contribuição de Silvio Santos para a televisão e enviou seus sentimentos à família, amigos, colaboradores e fãs.

“O Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação e um dos seus maiores expoentes. Agradecemos ao Silvio tudo que fez pela televisão brasileira e enviamos nosso carinho à família, aos amigos, aos colaboradores e aos fãs”, divulgou a emissora em nota.

VEJA MAIS

Em reconhecimento à significativa contribuição de Silvio Santos para a mídia nacional, a Globo preparou uma programação especial. Neste sábado à noite, a emissora exibirá um "Globo Repórter Especial" sobre a vida e a carreira do apresentador, que originalmente estava programado para dezembro, no aniversário de Silvio Santos. Após o "Globo Repórter", a programação continuará com "Estrela da Casa" e "Altas Horas".

Desde a confirmação da morte de Silvio Santos, a TV Globo interrompeu sua programação normal para cobrir o evento com um plantão ao vivo comandado por Zileide Silva no "É de Casa". O "Jornal Hoje" será estendido e o "Caldeirão com Mion" também será exibido, com atualizações contínuas durante os intervalos do "Jornal Nacional", apresentado por Renata Vasconcellos e Cesar Tralli. O "Globo Esporte" e a "Edição Especial" foram cancelados, assim como a "Sessão de Sábado".

No domingo (18/08), o "Domingão do Huck" terá uma edição especial ao vivo, e a estreia da terceira temporada da ‘Batalha do Lip Sync’ será adiada para o próximo domingo. Já o "Fantástico" realizará uma cobertura completa das homenagens e da repercussão da morte de um dos mais icônicos comunicadores do Brasil.